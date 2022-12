CD-Edition für Walter Gieseking Der Pianist, den James Dean bewunderte

In Wiesbaden, wo er lebte, stieg der Mann in den Zug. In Saarbrücken, wo er unterrichtete, stieg er einige Stunden später wieder aus. Während der Fahrt hatte er das tintenfrische Klavierkonzert von Frank Martin oder einige ihm unbekannte „Lieder ohne Worte“ von Mendelssohn so tiefbohrend studiert, dass er sie in der Musikhochschule an der Saar, wo er sein Dozentenzimmer hatte, sofort konzertreif vortragen konnte. Berühmt war sein Satz: „Wer übt, hat’s nötig.“ Ein weiteres Bonmot: „Das Schwerste war das Auswendiglernen, und das war nicht so schwer.“