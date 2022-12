Perfide Masche 71-Jährige übergibt nach Schockanruf Geld an Betrüger

Eine 71-jährige Frau aus Rees wurde am Mittwoch gegen 17.20 Uhr Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Die 71-Jährige erhielt einen Anruf, durch den man sie glauben ließ, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht und sei nun in Untersuchungshaft. Um eine Haftstrafe für ihre Tochter zu verhindern, sollte eine Kaution in Höhe eines hohen fünfstelligen Betrages gezahlt werden.