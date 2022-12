Falsche Polizisten Betrüger ergaunern viel Geld und Schmuck von 91-Jähriger

Laut der Seniorin habe sie im Hintergrund eine weibliche Stimme gehört, die sie ihrer Tochter zuschrieb. Die 91-Jährige legte auf und fuhr mit einem Taxi zu ihrer Hausbank, wo sie einen niedrigeren Geldbetrag abholte. Zurück in ihrer Wohnung erhielt sie wieder einen Anruf des angeblichen Polizisten. Dieser sagte ihr, dass das geholte Geld nicht ausreichen würde und sie mehr besorgen müsse. Die Seniorin fuhr erneut zu ihrer Bank und holte mehr Geld. Zu Hause rief der Mann ein drittes Mal an und erklärte der 91-Jährigen, dass sie das Geld in einer Tasche verstauen solle. Ein Polizist in ziviler Kleidung, Herr Roth, würde dieses gleich abholen kommen.