Rauhnächte und Neujahrsbräuche Die beliebtesten Traditionen in Deutschland rund um Silvester

Einer germanischen, vorchristlichen Legende nach passieren schlimme Dinge, sollte man zwischen Weihnachten und Neujahr Wäsche waschen – etwa dass ein Haushaltsmitglied stirbt. In den Rauhnächten war in der Vorstellung der Alten nicht nur der sprichwörtliche Teufel los, sondern vor allem die Erdgöttin in diversen Erscheinungsformen und Namen: etwa als Frau Holle oder Frau Perchta. Als römisch-heidnische Diana führt sie alten Sagen nach um die Jahreswende die „wilde Jagd“ von Gespenstern und Geistern an, die sich in Wäscheleinen verfangen konnten. Deshalb hieß es früher, man solle zwischen den Jahren keine Wäsche aufhängen – aber wenn man einfach vor Weihnachten die ganze Wäsche wäscht, braucht man ja auch nichts aufhängen. Und kann sich dann ab Weihnachten darüber freuen, dass man ganz offiziell bis einschließlich Neujahr nicht waschen „darf“.