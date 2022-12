Polizei rät zu Vorsicht Justizbeamtin verhindert Betrug an Seniorin

Einer aufmerksamen Justizbeamtin des Amtsgerichts Langenfeld ist es zu verdanken, dass ein sogenannter „Schockanruf“ eines Betrügers bei einer 70-jährigen Langenfelderin am Dienstagmittag erfolgreich verhindert werden konnte, teilt die Kreispolizei mit. Gegen 14 Uhr habe sich ein unbekannter Anrufer bei der Seniorin gemeldet und habe vorgetäuscht, dass ihr Ehemann einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine sofortige Inhaftierung zu vermeiden, habe der Betrüger ihr die Zahlung einer fünfstelligen Kaution angeboten. Die ältere Dame habe zugestimmt. Sie sei zunächst zu ihrer Bank gegangen, um einen geringen fünfstelligen Betrag abzuheben. Über Handy habe der Betrüger sie dann angewiesen, das Amtsgericht aufzusuchen, um dort das Bargeld zu übergeben. Anstatt wie vorgegeben vor dem Amtsgericht zu warten, habe die 70-Jährige das Gerichtsgebäude betreten und wandte sich dort an eine Justizbeamtin (38). Diese habe den Betrugsversuch sofort erkannt und informierte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der unbekannte Geldabholer im Umfeld nicht mehr angetroffen werden, teilt die Kreispolizei mit. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um erneut und eindringlich vor den Maschen von Trickbetrügern am Telefon zu warnen: Angerufene sollten stets skeptisch sein, wenn sie im Namen von Polizei, Richtern oder Staatsanwälten angerufen werden.