Betrügerische E-Mails Bei sensiblen Daten wachsam bleiben

Werner Lucas lässt sich so leicht nicht aufs Glatteis führen. Dreimal schon hat er in den letzten Monaten E-Mails erhalten, die angeblich von der Sparkasse stammen. Und dreimal hat er sie bereits als Betrugsversuch identifizieren können. Über die jüngste E-Mail hat sich der Empeler am meisten geärgert: „Das war besonders perfide, weil die für viele Menschen dringend benötigte staatliche Hilfe in Form der Energiepauschale als Ausgangspunkt für einen Betrug benutzt wird.“