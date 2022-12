Pauline Kästner am Düsseldorfer Schauspielhaus Musik war der Schlüssel zu ihrem Beruf

Nach der Uraufführung von „Die fünf Leben der Irmgard Keun“ bahnt sich am 14. Januar im Schauspielhaus etwas Außergewöhnliches an. Das Foyer des Großen Hauses wird im Anschluss an das Stück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz zum Theaterraum. Pauline Kästner, zuvor in einer kleinen Rolle zu sehen, setzt mit Keuns berühmtem Monolog „Das kunstseidene Mädchen“ das Programm fort.