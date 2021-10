Katholische Kirche im Kampf um Reformen : Die Kirche ist nicht vom Himmel gefallen

Georg Bätzing (r), Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, spricht am Rande der Zweiten Synodalversammlung der katholischen Kirche vor dem Congress Center mit demonstrierenden Mitgliedern des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Auf der zweiten Synodalversammlung steht die Macht der Kirche im Mittelpunkt. Vor allem der vielfältige Machtmissbrauch. Dieser wird als Ursache für den großen Vertrauensverlust der Kirche gesehen.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Macht in der Kirche ist nicht alles. Aber sie ist viel. Und sie kreist nicht nur um die Frage, wer Bischöfe künftig wählen könnte, wer sie kontrollieren werde und ob ihre Amtszeiten begrenzt sein sollten. Alles Fragen, die sich nicht erst mit den Pflichtverletzungen Kölner Bischöfe und deren Rehabilitierung durch Papst Franziskus stellen. Die jüngsten Ereignisse im Erzbistum haben der Debatte beim Synodalen Weg allerdings noch einmal eine zusätzliche Dynamik gegeben. Es ist vielleicht das sensibelste Thema der zweiten Synodalversammlung in Frankfurt und vielleicht des Synodalen Wegs überhaupt. Das hatte sich schon im Vorfeld abgezeichnet. Mehr als 230 Änderungsanträge hatte das Forum „Macht und Gewaltenteilung“ im Vorfeld zu bearbeiten.

Die Frage der Macht ist auch eine Frage nach der Zukunft von Kirche. Mit ihrer eigenen Rechtsordnung steht sie in der Kritik, Menschen zu diskriminieren, demokratische Standards zu unterlaufen und sich gegenüber Kritik zu immunisieren, indem man sich auf die Lehre und die Institution zurückzieht, heißt es. Will Kirche aber geistliche und moralische Autorität beanspruchen, wird sie ihr Verständnis, vor allem aber den Gebrauch von Macht überprüfen müssen – wie etwa die Macht zu handeln, zu deuten, zu urteilen. Was genau ist Kirche? Und was will sie im 21. Jahrhundert sein? Kirche sei kein Selbstzweck, sondern Zeichen und Werkzeug, so Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck, der das entsprechende Forum leitet. Das große Ziel von Kirche ist es nach seinen Worten, Menschen mit Gott und untereinander in Verbindung zu bringen.

Wie heikel Macht ist und wie sensibel der Umgang mit ihr sein muss, zeigt sich in vielfältigem Machtmissbrauch der Kirche: im geistlichen wie sexuellen Missbrauch, in mangelnder Geschlechtergerechtigkeit, im beschränkten Zugang zu den Ämtern und in der Überhöhung des Amtes selbst, die bislang vor kritischen Fragen und Kontrolle schützt. Dieser komplexe Missbrauch religiöser Macht sei ursächlich für den immensen Vertrauensverlust. Und der ist zählbar: Allein 2019 haben mehr als 270.000 Menschen der katholischen Kirche den Rücken gekehrt; das sind inzwischen doppelt so viele wie 1990.

In der Machtfrage geht es – salopp gesprochen – ans Eingemachte. Auch darum gab es bereits Kommentierungen aus Rom, etwa von Kurienkardinal Walter Kasper, der den Synodalen vorwarf, sie wollten die Kirche gleich neu erfinden und missachteten die Sakramentalität des Amtes. Auf ihn berief sich der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer in der Versammlung und sprach von einer „dogmatischen Überhöhung der Missbrauchsstudie“, die Ausgangspunkt aller Reformüberlegungen ist. Von einem Missbrauch der Missbrauchsstudie, war die Rede. Die Synodalversammlung kollabierte an dieser Debatte nicht, aber sie zeigte, wie tief die Gräben sind, wie unversöhnlich Meinungen aufeinandertreffen. „Ich kann nicht erkennen, dies alles einheitlich durchzusetzen“, so Kardinal Reinhard Marx. Es werde darum auf die jeweilige Selbstverpflichtung der Bischöfe ankommen. Aber auch das gab Marx vor allem den Kritikern zu bedenken: „Kirche ist ein Teil der Gesellschaft, sie ist nicht vom Himmel gefallen.“ Der Ort der Kirche ist die Welt.

Für die Synodalen ist das ein wesentlicher Impuls. Man sei dankbar für die öffentliche Kritik, die hoffentlich „segensreiche Wirkung“ entfalte: mit dem Verzicht kirchlicher Sonderrechte und Privilegien in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Eine Reform kirchlicher Machtverhältnisse wird nicht als „Manöver zeitgeistiger Anpassung“ verstanden. Und dabei berufen sich viele Synodale auf Papst Franziskus, wonach die Zeit wichtiger ist als der Raum und die Wirklichkeit über der Idee stehe.

Je konkreter die Synodalen werden, desto schwieriger wird es, insbesondere kirchenrechtlich. Etwa die Vorschläge, Laien auch in Eucharistiefeiern an Sonn- und Feiertagen predigen oder sie an „Bischofsbestellungen“ mitwirken zu lassen. All das würde weitreichende Konsequenzen haben. Aber genau daran zeige sich, so die Erfurter Theologin Julia Knop, wie ernst man es mit den Reformen eigentlich meint. „Wir sind ja nicht hier, weil alles so super läuft. Wir brauchen also Rechtssicherheit für die strukturelle Beteiligung von Gläubigen.“