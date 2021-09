Peer Steinbrück und Florian Schröder im Zakk : Das Dreamteam des satirischen Polittalks ist zurück

Düsseldorf Am Mittwochabend lieferten sich Peer Steinbrück (SPD) und Kabarettist Florian Schröder bei ihrer Wahlnachlese im ausverkauften Zakk, einen verbalen Schlagabtausch, der ebenso unterhaltsam wie tiefgründig war.

Drei Tage nach der Wahl trafen sich der ehemalige NRW-Ministerpräsident Peer Steinbrück und der Kabarettist Florian Schröder für eine Bestandsaufnahme. Rund zwei Stunden lang warfen sich die Herren, die verbalen Bälle auf der Zakk-Bühne zu. Schröder, ganz Talkmaster hinter einem Schreibtisch, Steinbrück entspannt mit einem Glas Wein in einem Sessel sitzend,

Die beiden sind längst ein eingespieltes Team. 2017 trafen sie zum ersten Mal in der von Florian Schröder moderierten „Satireshow“ aufeinander. Steinbrücks norddeutsch-spröde Art und sein trockener Humor waren die perfekte Ergänzung zum wortgewandten Kabarettisten. Das kam beim Publikum an. So gingen die beiden mit ihrem abendfüllenden Bühnentalk erstmals 2017 auf Tour. 2019 folgte eine zweite Auflage und am Mittwochabend ein weiterer Blick aus zwei Perspektiven auf das aktuelle Geschehen.

Info Ein Duo, das für Unterhaltung sorgt Peer Steinbrück Der gebürtige Hamburger war NRW-Ministerpräsident und Bundesfinanzminister. 2013 trat der SPD-Politiker gegen Angela Merkel an und unterlag. Heute ist Steinbrück als Berater in der Privatwirtschaft tätig. Florian Schröder Der Kabarettist startete seine Bühnenkarriere als Student in Freiburg. Mit seinem Bühnenprogramm „Ausnahmezustand“ wurde er 2017 einem großen Publikum bekannt. Er moderiert u. a. die „Satireshow“ bei Radio Eins.

Die erste Stunde stand ganz im Zeichen der Wahlnachlese. Da gab es einiges zu klären. Etwa, was Steinbrück über die Kandidaten und ihren Kampf um die Kanzlerschaft denkt. Auf Schröders Frage, bei wem Steinbrück denn sein Kreuzchen gemacht habe, konterte der kryptisch: „Bei der Partei, die es mir nicht übelnimmt, wenn ich sie nicht wähle“. Er sehe sich, schiebt der 74-jährige hinterher, als loyale mit der SPD verbundene Instanz“. Genüsslich sezierten die beiden Pleiten, Pech und Pannen der Kanzlerkandidaten. Annalena Baerbock attestierte Steinbrück, einen klugen Schachzug „von Platz auf Sieg gewechselt zu haben“. nachdem deutlich wurde, dass sie keine Chance haben würde, Merkel abzulösen.

Das meiste Fett bekam wenig überraschend NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ab. Steinbrück ertappte sich dabei, ihn in Schutz zu nehmen. „Die CDU kann knallhart sein“, ebenso die Medien. Hätten sie sich einmal auf jemanden eingeschossen, könnte der eigentlich nichts mehr richtig machen. Eine Erfahrung, die Steinbrück selbst gemacht habe, ebenso wie sein Partei-Kollege Martin Schulz. Erst hochgejubelt, dann fallengelassen.

Bei allem Witz wurden die beiden auch ernst. Steinbrück mahnte die Solidarität der älteren Generation mit den Jüngeren an, die er als die größten Verlierer der Pandemie ausmachte. Er ärgerte sich darüber, dass während des Wahlkampfs, abgesehen vom Klimawandel, wichtige Zukunftsthemen wie die Digitalisierung, die überfällige Diskussion einer Zuwanderungsregelung, eine Überarbeitung der Rentenpolitik und die Schaffung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, vor allem für Alleinerziehende, kaum eine Rolle gespielt hätten. Er forderte mehr Mut seiner Politikerkollegen, der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken, beispielweise darüber, dass Klimaschutz teuer wird und Einschränkungen bedeute.

Steinbrück diagnostizierte, dass besonders die gering verdienenden Bevölkerungsschichten den Anschluss an die Politik mehr und mehr verlören. Die zweite Hälfte des Abends plauderten die beiden über Querdenker, gendern in der Sprache, Sinn und Unsinn von Influencern und die Veränderung der Mediennutzung. Florian Schröder streute hier und da Parodien auf Markus Lanz, Saskia Esken (SPD) und seinen Talkgast ein. Bei aller Unterschiedlichkeit, waren sich die Herren in vielen Themen, die sie an diesem Abend besprachen, einig. Etwa, wenn es um E-Scooter ging, die der Politiker als „überflüssige Lifestyle-Geräte“ bezeichnete und die für eine Verkehrswende praktisch keinen Nutzen hätten.

Blieb am Schluss noch die Frage zu klären, welche Antwort Steinbrück auf die Kanzlerfrage hätte. „Bin ich das Orakel von Berlin?“ fragte er zurück, um dann eine Ampel-Koalition vorauszusagen.