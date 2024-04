Wenn der Plattenspieler plötzlich wieder zurückkehrt Das fatale Geschenk einer Vinylscheibe

Tage später war dann ein Freund aus München zu Besuch. Diesmal gab es ein Mitbringsel von Neil Young with the Santa Monica Flyers „Somewhere under the Rainbow“ – womit der Nerv unseres Geschmacks empfindlich getroffen war. Allerdings besteht auch diese Gabe aus Vinyl. Stellt sich die Frage: Warum? Seit Jahren haben wir keine Vinylscheibe mehr geschenkt bekommen (wir haben halt keinen Plattenspieler!), dann innerhalb kurzer Zeit derer gleich zwei. Das ist zugegebenermaßen nicht viel – die Plattensammlung von damals war ansehnlich. Doch zwei ist mehr als eins, und alles, was mehr als eins ist, ist auf jeden Fall mehr als ein Zufallstreffer und also ein Zeichen. Doch für was?