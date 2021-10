Synodalversammlung in Frankfurt : Missbrauchs-Opfer der katholischen Kirche fordern angemessene Entschädigung

Synodalversammlung in Frankfurt

Frankfurt/Main Der Betroffenenbeirat machte bei der Deutschen Bischofskonferenz am Freitag Druck auf die katholische Kirche. Sie fordern eine Aufarbeitung der Missbrauchsfälle und eine grundlegende Umstrukturierung der Kirche.

Missbrauchs-Opfer haben die katholische Kirche auf eine angemessene Entschädigung der Überlebenden sexueller Gewalt gedrängt. „Diese Kirche kann, ja darf nicht so bleiben“, betonte Kai-Christian Moritz, einer der Sprecher des Betroffenenbeirats bei der Deutschen Bischofskonferenz am Freitag auf der zweiten Synodalversammlung in Frankfurt. „Sie muss ihre dunklen Missbrauchsseiten grundlegend aufarbeiten.“