Geldscheine vom Museum bekommen : Künstler behält 70.000 Euro - Geld sollte in Collage verarbeitet werden

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts: In diesem Bilderrahmen im Museum in Aalborg sollten die 70.000 Euro in Scheinen verarbeitet werden. Foto: AFP/HENNING BAGGER

Kopenhagen Gilt hier das Motto "Ist das Kunst oder kann das weg?"? Ein dänischer Künstler hat Geldscheine im Wert von mehr als 70.000 Euro eingesteckt, die er sich von einem Museum für die Erstellung einer Collage geliehen hatte. Nun prangt ein leerer Rahmen im Museum.

Statt die Banknoten auf eine Leinwand zu kleben, will der 56-jährige Jens Haaning dem Kunsten-Museum in Aalborg nun nur leere Bilderrahmen mit dem Titel "Nimm das Geld und verschwinde" überlassen.

Das Museum hatte Haaning die Summe geliehen, um eines seiner alten Werke zu rekonstruieren, in dem es um ein Jahresgehalt in Dänemark und in Österreich ging. In dem Werk war dies durch dänische und Euro-Geldscheine dargestellt worden.