Grandiose CD mit Orchestermusik : Wie Franz Schubert den Tod komponierte

Basel Lauter letzte Werke: Heinz Holligers neue CD mit dem Kammerorchester Basel philosophiert über Abschiede und entdeckt eine unbekannte „Begräbnis-Feyer“.

Jetzt ist bei Sony eine CD erschienen, die den Tod bei Schubert zum Generalthema macht. Die „Unvollendete“, nämlich die 7. Sinfonie h-Moll, 1822 entstanden, also sechs Jahre vor seinem Tod, hat mit dem Tod nun gar nichts zu tun. Zwei vollständige Sätze blieben erhalten, zum dritten gibt es nur Skizzen, Fetzen, Entwürfe. Irgendwas kam dem Meister dazwischen, er plante ja eine Oper. In einem Brief schrieb er: „Es geht mir überhaupt sehr schlecht. Ich mache mir nichts draus und bin lustig.“ So etwas konnte nur das Gefühls-Chamäleon Schubert schreiben.