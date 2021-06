„It’s crazy“ : Senkrechtstarterin Zoe Wees geht auf erste Europa-Tour

Berlin Nachdem sie bereits internationale Erfolge gefeiert hat, kündigt die Musikerin Zoe Wees jetzt ihre erste Tour an. Im kommenden Frühjahr reist die „Control“-Sängerin durch Europa.

Sie sang in amerikanischen-Late-Night-Shows, bekam goldene Schallplatten in Frankreich und Kanada, war aber noch nie auf Tour: Die Hamburger Senkrechtstarterin Zoe Wees (19, „Control“) geht im kommenden Frühjahr auf ihre erste europäische Konzertreise. „It’s crazy, ich kenne es ja noch gar nicht, auf Tour zu gehen und vor Publikum zu performen“, sagte Wees der Deutschen Presse-Agentur. „Darum freue ich mich umso mehr, dass es in 2022 endlich klappt und ich das machen kann, was ich neben Songwriting am liebsten mache: vor möglichst vielen Menschen singen und sie mit meiner Musik berühren.“