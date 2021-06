Unbekannte Klavieraufnahme : Der Mann, der Chopin verabscheute

Der kanadische Pianist Glenn Gould. Foto: Don Hunstein / Sony Music Entertainment

Toronto Glenn Gould war einer der größten Pianisten. Doch Chopins Musik ignorierte er, die h-Moll-Sonate nahm er widerwillig auf. Bei Youtube ist sie zu hören.

Am 14. September 1966 schrieb der kanadische Pianist Glenn Gould einen Brief, der Robert Altschuler von der Schallplattenfirma Columbia Records aus der Fassung brachte. Ein Satz traf ihn wie ein Blitz: „Ich kann gut ohne die Sonaten von Chopin leben, doch wenn man sie spielen sollte, dann puristisch.“ In Altschuler keimte Hoffnung. Will einer der größten Klavierspieler seine Abneigung gegen das frühe 19. Jahrhundert begraben? Will Gould endlich Chopin spielen?

Glenn Gould (1932–1982), wegen seiner Einspielungen von Bachs „Goldberg-Variationen“ ikonisch verehrt, war berüchtigt für die blinden Flecke seiner Vorlieben. Einmal sagte er, zwischen Bachs „Kunst der Fuge“ und Wagners „Tristan“ hole ihn nichts hinterm Ofen hervor. Gewiss kam er ohne Mozart und Beethoven kaum durchs Leben, erst recht nicht in den frühen Jahren, da er auf sich aufmerksam machen musste. Trotzdem empfand er das klassisch-romantische Repertoire als „Zeitverschwendung“ und das frühe 19. Jahrhundert als „Reinfall“. Gerade Chopin: „leere theatralische Gesten, voll von Exhibitionismus, schmachtende Kantilenen, dudelnde Figurationen, das hat etwas Hedonistisches, das mich anwidert“. Für Goulds Geschmack hätten alle am besten wie der alte Bach komponiert: Fugen, polyphone Musik.

Als der Brief ankam, ging bei Columbia die Alarmanlage an. Jeder wusste, dass Gould gern provozierte, es erhöhte seinen Ruhm. Wenn man ihn bewegen könnte, in einer seiner CBC-Radiosendungen, die er selbst gestalten und moderieren durfte, den Erfolg der Romantik zu erklären, gäbe es eine profunde Antwort Goulds auf Horowitz, Rubinstein und andere Pianisten. Alle begeisterten damals mit Chopin.

Diesen Köder hielt ihm die CBC hin. Gould biss an und erfand eines seiner mäandernden, durchgeknallten Radioprogramme, das von Mahler über indische Musik bis zu dem Elektroakustiker Milton Babbitt reichte – um dann Chopins 3. Klaviersonate h-Moll op. 58 zu bringen. Heimlich eingespielt von wem? Glenn Gould.

Bevor die Sendung am 23. Juli 1970 ausgestrahlt wurde, traf er die Filmregisseurin Judith Pearlman in ihrem CBC-Studio. Dort stand ein Klavier. Gould brachte, wie es in Michael Stegemanns Biografie heißt, „das Gespräch auf die Romantiker, klimperte ein bisschen Schumann und Beethoven und begann, ohne ein Wort zu sagen, mit der Chopin-Sonate, die er ohne Pause durchspielte. Pearlman sagte später, es sei eine transzendente musikalische Erfahrung gewesen“.

Alles an der Aufnahme ist anders. Goulds Steinway ist auf 432 Hertz gestimmt, also tiefer als üblich. Den Kopfsatz nimmt er ungewöhnlich langsam, jeder andere würde bei seiner Aufnahmeprüfung wegen „Thema verfehlt“ durchfallen, zugleich mangelt es an der Geschmeidigkeit der Tempi. Gould gibt den beinharten Rhythmiker, und die Mittelstimmen durchforstet er nach verborgenen Schätzen.

Ist das Scherzo bei ihm ein wahnwitziger Elfenreigen ohne Morgennebel, klingt der langsame Satz wie Konfitüre ohne Zucker. Grandios das Finale: Es beginnt als Karikatur, trappelnd, fast ein Missverständnis, um dann die Satire abzustreifen und zu einem rauschhaften Chopin zu kommen, wie ihn jene Großmeister nicht besser gespielt haben.

Dafür, dass Gould diese Musik angeblich verabscheute, ist das eine der tollkühnsten Aufnahmen. Der Pianist steigt in Chopins Kopf und kramt alle Gedanken hervor, die ihm beim Komponieren kamen. Es ist wie Musik im MRT, kaum Pedal. Gould erfindet Chopin neu.

Wie und wo kann man das hören? Die CBC gab Columbia Records (jetzt Sony) damals begrenzte Rechte für die „Glenn Gould Collection“. Später verschwand die CD. Im Internet gibt es nur noch wenige Exemplare. Allerdings hat Sony die CD bei Youtube online gestellt, wo sie alle Welt elektrisiert. Olga aus Russland: „Eine grandiose Grenzerfahrung.“ Nick aus den USA: „Der Pianist mit dem freien ironischen Geist adoptiert Chopin für die Dauer einer Sonate. Es ist einfach toll.“