Böhmische Musik in Mönchengladbach : Mück bittet zur böhmischen Blasmusik

Holger Mück und die Egerländer Musikanten: Inzwischen sind es 22 Musiker – inklusive einer Sängerin. Foto: Holger Mück und seine Egerländer Musikanten

Mönchengladbach Holger Mück (46) und seine Egerländer Musikanten treten im Oktober in Mönchengladbach auf. Schon als Kind schlug sein Herz für böhmische Blasmusik. Was ihn antreibt und was seine Fans im Oktober erwarten dürfen.