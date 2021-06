Neue Leitung bei dem berühmten Chor : Beim Tölzer Knabenchor geht es in Zukunft piano zu

München Die weltberühmte Formation hat in Michael Hofstetter einen neuen künstlerischen Leiter. Er gilt als Experte für historische Aufführungspraxis.

Von den Tölzer Knaben muss man der Welt nicht mehr groß erzählen, sie sind eine Institution. Muss irgendwo eine „Zauberflöte“ bei den drei Knaben hochrangig besetzt werden, fragt man bei den Tölzern nach. Sucht man einen Knabensopran für manche Opernpartie (etwa Brittens „Turn of the Screw“ oder Debussys „Pelléas et Mélisande“), ruft man ebenfalls die Tölzer an. Und legt man eine Platte auf, in der Gustav Mahlers 8. Sinfonie, die „Sinfonie der Tausend“, geschmettert wird, dann singen garantiert ebenfalls die Buben aus Oberbayern mit.

Nun weilt Schmidt-Gaden im Ruhestand – und hat soeben einen exzellenten Nachfolger bekommen. Michael Hofstetter ist es, 1961 in München geboren, was man seiner Stimmfärbung im Interview charmant anhört. Anders als sein Vorgänger dürfte Hofstetter eher einer der Leiseren sein. In der Branche gilt er als Künstler, der weiß, was er will, aber es eben auf eher diskrete Weise durchsetzt, auch durch das stille Wirken seiner Kompetenz. Über viele Jahren bekleidete er eine Professur für Orchesterleitung und Alte Musik an der Universität Mainz. Er hat in Houston und in Salzburg dirigiert, in Hamburg und Barcelona, er gilt als großartiger Fachmann für authentische Aufführungspraxis; nicht grundlos berief man ihn zum Intendanten der Nürnberger Gluck-Festspiele. Er kann aber auch das breite Repertoire glänzend, etwa Wagners „Tristan“, den er mal in Dortmund dirigierte. Und im Internet gibt es ein Video, auf dem Hofstetter dem Grazer Orchester bei einem so ausgelutschten Stück wie Beethovens Fünfter ganz neue Nuancen abgewinnt.