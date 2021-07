Seit 16 Monaten nicht mehr vor Publikum : Die Sehnsucht nach dem Jazz-Paradies

Jazzpianist Fred Hersch beim Klavier-Festival Ruhr. Foto: Sven Lorenz/KFR

Recklinghausen Klavier-Festival Ruhr: Der US-amerikanische Jazzpianist Fred Hersch trat mit zwei Kollegen im Trio im Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen auf.

Von Max Florian Kühlem

Bill Evans ist tot und Keith Jarrett so krank, dass er glaubt, nie wieder öffentlich auftreten zu können. Wer hält also das große Erbe des amerikanischen Jazz-Pianos lebendig? Es ist Fred Hersch, ein unscheinbarer, hagerer Mann, der, wenn er am Flügel sitzt, auch von der Erscheinung her jenen Giganten gleicht.

Bei der Zugabe seines Auftritts im Ruhrfestspielhaus Recklinghausen sitzt der 1955 in Ohio geborene Künstler wie tief in sich eingesunken vor den Tasten, der Kopf knickt im rechten Winkel nach vorne ab, als wolle die Nase als elfter Finger mitspielen. Hersch spielt „And So It Goes“ von Billy Joel, behandelt diesen Popsong wie einen American Standard und legt so viel Melancholie und schwelgerisches Gefühl in die melodischen Variationen wie das sonst Keith Jarrett getan hat, nachdem er sich bei einem Solo-Konzert verausgabt und wieder gesammelt, Rest-Energien fokussiert hat.

Zu Fred Herschs Biografie gehören Heroin-Abhängigkeit (wie bei Bill Evans) und Phasen schwerer Krankheit und Einsamkeit (wie bei Keith Jarrett), und am besten ist er tatsächlich allein mit dem Klavier. „Alone At The Vanguard“ von 2010 ist eins der besten Solo-Jazzklavier-Alben überhaupt. Das Klavier-Festival Ruhr, das Herschs Auftritt wegen Corona zweimal verschieben musste, hat ihn allerdings mit seinem Trio aus langjährigen Weggefährten eingeladen: Drew Gress am Kontrabass und Joey Baron am Schlagzeug gelingt manchmal das Kunststück, mit ihrem Pianisten zu einer untrennbaren Einheit zu verschmelzen.

Bei Glen Campbells „Wichita Lineman“ zum Beispiel, einem der größten Songs aller Zeiten, agieren die drei wie ein Organismus, öffnen und reduzieren das Klangvolumen, setzen Akzente für ein gemeinsames Bild. Bei anderen Stücken, etwa der Eigenkomposition „Skipping“ oder einem Monk-Cover agieren die Mitspieler allerdings wie eine klassische Rhythmusgruppe mit Begleitcharakter.

Es wirkt überhaupt skurril, dass Fred Hersch sich am Abend gleich zweimal an Thelonious-Monk-Hommagen versucht. Beider Herangehensweise an das Jazzklavier ist eigentlich diametral entgegensetzt: Monk ist mit Riesenpranken katzenhaft über die Tastatur gesprungen, sein Spiel war überraschend angriffslustig, nicht unbedingt fein. Fred Hersch ist hingegen feiner Stilist, immer auf der Suche nach dem perfekten melodischen Bogen, dem Ausdruck für die unstillbare Sehnsucht des Menschen nach – ja, was – dem Paradies-Zustand vielleicht?