Viele Neuproduktionen in Düsseldorf/Duisburg : Die Rheinoper bringt das „Weihnachts-Oratorium“ auf der Bühne

Mit „Salome“ von Richard Strauss begann Tatjana Gürbaca ihre Regietätigkeit an der Rheinoper. Jetzt inszeniert sie „Katja Kabanowa“. Foto: Hans Jörg Michel (DOR)

Düsseldorf Licht am Ende des Corona-Tunnels: Die Deutsche Oper am Rhein stellt ihre vielfältigen Pläne für die kommende Spielzeit 2021/2022 vor.

Als neulich die Rheinoper ihre „Tristan“-Premiere an drei Abenden über die Bühne brachte, wirkte dieser Wagner wie ein Licht am Ende des Tunnels. Bei der Spielplan-Pressekonferenz herrschte Optimismus für die Saison 2021/2022. Vorerst wird es aber bei reduziertem Platzangebot bleiben.

Die Deutsche Oper am Rhein schaut auf die kommende Spielzeit mit mutiger Entschlossenheit. Das Programm ist aber auch spektakulär. Es ist eine gesunde, geglückte Mischung aus Verismo, Belcanto, Tradition, Experiment und jenen Ankündigungen, bei denen auch internationale Musikkritiker sofort wie angefixt Pressekarten buchen werden.

„Andrea Chenier“ von Umberto Giordano stand hier viele Jahre nicht auf dem Programm, das Meisterwerk des Verismo kommt am 14. Mai 2022 in Düsseldorf heraus. Die bereits mehrfach verschobene Premiere von Verdis „Macbeth“ ist nun für den 12. Juni 2022 in Duisburg terminiert. Auch „Meister Pedros Puppenspiel“ von Manuel de Falla war schon einmal angesetzt und musst wegen Corona weichen; jetzt kommt die Produktion am 24. September 2021.

Eröffnet wird die Saison am 10. September 2021 in Düsseldorf mit Bartóks Oper „Herzogs Blaubart Burg“, die Ballettdirektor Demis Volpi inszenieren wird. Mozarts Polit-Drama „La clemenza di Tito“ folgt am 9. Oktober, eine szenische Version von Bachs „Weihnachts-Oratorium“ am 11. Dezember. Als Übernahme von den Salzburger Festspielen wird am 19. Februar Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ gezeigt; die Produktion wurde an der Salzach enthusiastisch gefeiert.

Mit Spannung erwarten darf man die Neuinszenierung von Janáceks Oper „Katja Kabanowa“ durch die Regisseurin Tatjana Gürbaca. Ihr Antwerpener „Parsifal“ vor einigen Jahren wurde als „Inszenierung des Jahres“ gefeiert. An der Rheinoper hatte ihre Arbeit mit einer spektakulären „Salome“ begonnen.

Große Vielseitigkeit auch im Ballettprogramm. Twyla Tharp entwickelt ein Stück über die unvorhersehbaren Wechsel unserer Zeit, das sie „Commentaries on the Floating World“ genannt hat; es kommt mit Aszure Bartons „Come In“ am 26. September in Düsseldorf auf die Bühne. Barton bringt am 28. Januar ihre Choreografie „Baal“ (nach dem Stück von Bertolt Brecht) mit dem Ballettklassiker „Carmen“ von Roland Petit heraus.

Absurde Theaterstücke als Nährboden fürs Ballett: Demis Volpi präsentiert mit „Geschlossene Spiele“ am 1. Oktober in Düsseldorf sein erstes Handlungsballett am Rhein. Das Programm „Ad absurdum“ (am 17. November in Duisburg) versteht sich als Hommage an Eugene Ionesco. Eine Übernahme aus Antwerpen ist Demis Volpis Version des Weihnachts-Balletts „Der Nussknacker“.