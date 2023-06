Wetter beim Festival Sonne satt bei Rock am Ring

Vom 2. bis 4. Juni 2023 findet am Nürburgring in der Eifel wieder das größte Musikfestival Deutschlands statt: Rock am Ring. Bereits 1985 aus der Taufe gehoben, gilt das Open-Air-Spektakel als eines der traditionsreichsten Rockfestivals Deutschlands. Von etwa 60.000 Feiernden gehen die Veranstalter bei Rock im Park aus, von mehr als 70.000 bei Rock am Ring. Im vergangenen Jahr waren es noch 75.000 beziehungsweise 90.000. Rund 70 Bands werden in der Eifel auftreten.