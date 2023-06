Tag 2 bei Rock am Ring 2023 Rote Karten, Poolparty und Trompeten auf den Zeltplätzen

150 Hektar umfasst laut Veranstalter die Camping- und Parkflächen bei Rock am Ring. Sie sind in unterschiedliche Kategorien eingeteilt, teilweise mit Stromanschluss am Zelt. Viele Ringrocker bauen ihre Unterkünfte erst am Montag ab, andere fahren bereits am Sonntagabend nach Hause. Am letzten Tag des Festivals treten einige Punkgrößen auf: NOFX, Sum 41 und die Toten Hosen.