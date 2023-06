Sonne, Musik, steigende Preise Rock am Ring und Rock im Park starten

70 Bands in drei Tagen auf drei Bühnen: Am Freitag starten Rock am Ring in der Eifel und Rock im Park in Nürnberg. Die beiden Musikfestivals zählen zu den größten in Deutschland: Die Veranstalter erwarten in diesem Jahr bei Rock am Ring etwa 70 000 Besucherinnen und Besucher - bei Rock im Park etwa 60 000. Bei beiden Festivals spielen zeitversetzt dieselben Bands.