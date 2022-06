Am Pfingstwochenende 2022 traten zahlreiche Bands auf - internationale Stars und nationale Größen: Zeitgleich zu „Rock am Ring“ stieg in Nürnberg auch wieder das Zwillingsspektakel „Rock im Park“ - zeitversetzt mit weitgehend denselben Musikern und Musikerinnen. Ein Überblick.

Frontmann Billi Joe Armstrong von Green Day steht beim "Rock im Park" mit seiner Band auf der Bühne.