Beliebtes Festival Das ist das Line-up von Rock am Ring 2024

Das Festival in der Eifel findet auch in diesem Jahr wieder drei Tage lang und parallel zum Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg statt. Nachdem im 2022 knapp 90.000 Besucher das Ende der Corona-Pause zelebriert hatten, kamen 2023 nur 70.000 Besucher an den Nürburgring. Bereits im Jahr 1985 aus der Taufe gehoben, gilt das Open-Air-Spektakel Rock am Ring als eines der traditionsreichsten Rockfestivals Deutschlands.