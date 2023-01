„Germany – we'll see you“ Foo Fighters spielen bei Rock am Ring

Sie hatten erst vor wenigen Wochen angekündigt, wieder gemeinsam Musik machen zu wollen, obwohl mit Schlagzeuger Taylor Hawkins im März 2022 eine wichtige Stütze der Band gestorben ist – jetzt ist klar, dass sie auf ihrer Tour auch nach Deutschland kommen: Die Foo Fighters spielen bei Rock am Ring und Rock im Park. Die beiden Zwillingsfestivals am ersten Juni-Wochenende sollen laut Veranstalter DreamHaus in diesem Jahr auch die einzigen Auftritte der US-Amerikaner in Europa bleiben. „Germany - we'll see you Friday, June 2nd at Rock am Ring and Sunday, June 4th at Rock im Park! Tickets are on sale now“, schreiben die Foo Fighters bei Facebook.