Dreitter Artwalk im Grafenberger Wald Kunst, die mit dem Wald verschmilzt

Symbolisch setzt auch Beate Dohme mit ihren in Ketten gelegten Bäumen ein Statement, das man sowohl als Unterdrückung und Abhängigkeit lesen oder darin einen Hinweis auf Zusammenhalt sehen kann. Bettina Meyer bringt in Ton gebrannte Fundstücke zurück in die Natur, und Thomas Kohl lässt seine auf Glas gemalten Landschaften im natürlichen Licht des Waldes lebendig werden. Das Stadtkollektiv Perform Dada wird während des Artwalks an verschiedenen Stellen einen spielerisch fordernden performativen Einfluss auf die Kunstwerke nehmen.

Infos zum Rundweg und den einzelnen Stationen des Artwalks am 3. Juni zwischen 11 und 17 Uhr unter: www.kulturkreis-gerresheim.de. Die Teilnahme ist kostenlos.