Kunst in Düsseldorf Als Weltstars noch Kunstlehrer waren

Düsseldorf · Gerhard Richter unterrichtete 1968/69 Kunst am Gymnasium Gerresheim. Zwei Jahre lang Jahre war Heinz Mack zuvor als Pädagoge in der Schule am Poth tätig. Der Galerist Konrad Fischer komplettiert das illustre Kunst-Trio.

14.12.2023 , 15:51 Uhr

Heinz Mack (l.) bei einer Exkursion des Gerresheimer Gymnasiums in den Westerwald (um 1955). Foto: Harals Posny/Harald Posny

Von Marc Ingel