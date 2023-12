Politik in Erkrath Der Erkrather Wald bleibt sich selbst überlassen

Der Ausschuss für Umwelt und Planung (AUP) hat beschlossen, dass Erkraths Wälder in Zukunft gar nicht mehr bewirtschaftet, sondern sich selbst überlassen bleiben sollen. Der AUP bestätigte damit die Konsequenzen aus der Ablehnung des Fortwirtschaftsplans 2023/24 aus der Sitzung vom 15. August. Zuvor hatte die Stadtverwaltung empfohlen, dem Forstwirtschaftsplan doch noch zuzustimmen, um ein Waldmanagement zu ermöglichen, das die Folgen des Klimawandels zu lindern versucht. Doch auch die Aussicht auf Fördermittel für „Klimaangepasstes Waldmanagement“ änderte an der Mehrheitsmeinung nichts. Der kleinteilige Wald in Erkrath sei ungeeignet, um mit Holzentnahme Geld zu verdienen, fand die Politik.