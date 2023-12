Das Baltikum erleben Natur pur in Estland

Neben dem Saunieren gehört auch die Sangesfreude zur festen Tradition der Esten. An Sonntagen klingen aus den Kirchen nicht nur religiöse Melodien und Orgelmusik. Nicht selten stellen sich junge Bands in den sakralen Bauwerken vor. Mit einer „Singenden Revolution“ erkämpften die Esten 1991 ihre nationale Unabhängigkeit. „Tradition und Zukunft sind bei uns untrennbar verbunden“, merkt Guide Karl-Kristjan Kivisto mit Blick auf sein Handy an. „Kaum ein Schüler ist nicht im Schulchor engagiert. Gleichzeitig übt sich die junge Generation bereits mit neun Jahren im Programmieren von Computern an der Schule.“ Ein PISA-Ranking steht estnischen Schülern in naturwissenschaftlichen Fächern Platz fünf von 72 Ländern zu. Ihre Eltern haben Zugang zum elektronischen Klassenbuch samt Stundenplan und Hausaufgaben. In 99 Prozent des Landes gibt es via kostenloser Hotspots Internetzugang, was auch Touristen zugutekommt, sollte sich bei einer Moorwanderung in entlegenen Gegenden der Bodennebel hartnäckig halten. Auch auf ihre hochmoderne technologische Verwaltung sind die Esten stolz.