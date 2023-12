Premiere in der Region In Brüggen kommen Kunstwerke aus dem Automaten

Es ist eine Premiere für die Region und sie ist in Brüggen zu bewundern: Dort steht jetzt ein Kunstautomat. An dem kann sich jeder bedienen, der bereit ist, ein paar Euro für Kunst auszugeben. Die Werke befinden sich in einem umgebauten Zigarettenautomaten – 100 Stück in sechs Schächten. Für vier Euro kann sich hier jeder ein Bild oder ein Kunstobjekt ziehen.