Theologischen Schlüsseltext gibt es jetzt in einer Light-Version Einmal Ratzinger für alle

Es ist im Sommer 1967, als an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen für das Studium Generale eine Lehrveranstaltung zum Christentum auf dem Programm steht. Halten wird sie ein gerade erst 40-jähriger Dogmatiker, der in Kreisen der Wissenschaft allerdings längst als Shootingstar gehandelt wird. Sein Name: Joseph Ratzinger. Ein Jahr später wird aus der Vorlesung ein Buch. Es trägt den bescheiden klingenden Titel „Einführung in das Christentum“ und erscheint in einer Auflage von 4500 Exemplaren. Nur ein Jahr später ist die Verkaufsauflage aufs Zehnfache gestiegen – und auch das ist erst der Anfang. Denn diese „Einführung“ wird in immer wieder neuen Auflagen erscheinen, in mehr als 20 Sprachen übersetzt und gilt heute als einer der einflussreichsten Texte der jüngeren Theologiegeschichte.