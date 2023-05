Markantes Bauwerk in Düsseldorf Wie der Ehrenhof entstand

Begleitet man Auswärtige über das Ehrenhof-Terrain, wird man mitunter die Frage hören, ob dieses sich gegen die Außenwelt abschottende Ensemble Nazi-Architektur sei. Mit Verweis auf das Baujahr lässt sich diese Frage leicht verneinen. Der Architekt Wilhelm Kreis (1873 - 1955), einst Direktor der Kunstgewerbeschule Düsseldorf, zählte in der Weimarer Republik allerdings zu den konservativen Architekten, die am monumentalen, repräsentativen Bauen festhielten. Im Juni 1926, während der GeSoLei (Große Ausstellung Düsseldorf 1926 für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen), der größten Messe der Weimarer Republik, wurde Kreis zum Präsidenten des Bundes Deutscher Architekten gewählt. Vor dem Ausbau zur GeSoLei befand sich auf dem Gelände nur das 1902 parallel zum Fluss errichtete neobarocke Ausstellungsgebäude Kunstpalast. Kreis ließ daran eine neue Fassade anbringen und bezog den Bau in eine hufeisenförmige Anlage ein, jenen Ehrenhof.

In seinen Entwürfen verwandte er gemauerte, vereinfachte geometrische Formen und Architekturelemente. Dabei lehnte er sich gern an Bauten der Antike an.