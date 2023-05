Heine-Preisträger Juri Andruchowytsch Mit langem Atem durch die Nacht

Rotsky sitzt auf einer Gefängnisinsel vor einer imaginären Weltkarte an der Wand, die in grünen Pünktchen anzeigt, wo er überall gehört wird, und hält seinen Monolog, etwa: „Dies ist Radio für Menschen, die sich vor einer Sackgasse sehen und nicht schlafen können." Andruchowytsch spricht Rotsky in gemächlichem, slawisch angehauchtem Deutsch, mit langem Atem. Es geht um einen Geheimdienstler und andere, die ihm nach dem Leben trachten, um die Flucht mit seiner Geliebten nach Griechenland und die Endstation Gefängnisinsel. „Ich bin in diesem Leben ein Gefangener Gottes", stellt er am Ende der Nacht fest, nach fast zwei Stunden Aufführungsdauer, einer erneuten Zeitansage und den Worten: „Am Mikrofon war Josip Rotsky." Andruchowytsch hat in die Biografie Rotskys seine eigene eingeflochten. Wie sein „Held" hat er in einer Band gespielt. Auch sonst verquicken sich in „Radio Nacht" persönliche und zeitgeschichtliche Entwicklungen bis zur Unentwirrbarkeit