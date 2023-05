Ausstellung in Düsseldorf Wie die Zero-Künstler die Mode inspiriert haben

Günther Uecker (93) trug als junger Mann gern weiße Anzüge, und noch heute arbeitet er in seinem Atelier am liebsten in weißen Overalls. Heinz Mack (92) war einst eher futuristisch im Astronauten-Look unterwegs. Und der 2014 verstorbene Otto Piene – der dritte im Bunde der Düsseldorfer Zero-Crew – erschien bei den inszenierten Auftritten der Künstler korrekt im dunklen Anzug mit Weste.