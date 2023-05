Serie „Platonic“ Wie man Freundschaft von Liebe trennt

Als Sylvia erfährt, dass sich Audrey und Will scheiden lassen, nimmt sie auf Anraten ihres Ehemannes Kontakt zum alten Freund auf. Das erste Treffen im Coffeeshop ist eine Katastrophe. Silvia tut krampfhaft so, als wüsste sie nichts von Wills verändertem Beziehungsstatus, während dieser äußerst halbherzig Interesse an Sylvias Hausfrauen- und Mutterdasein vortäuscht. Erst als sie sich auf einer eskalierenden Party in der Bierbar treffen, kommen die Qualitäten der alten Freundschaft wieder zur Geltung.