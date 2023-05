Das sagen die Veranstalter von Rock am Ring „Das diesjährige Programm ist exklusiv wie nie zuvor“

Rock am Ring beginnt in diesem Jahr am Freitag, 2. Juni, und endet mit dem Auftritt der Toten Hosen am Sonntag, 4. Juni. Die Bühnen stehen auf und an der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings in der Eifel, knapp 140 Kilometer und eineinhalb Stunden Fahrt von der Ratinger Straße in Düsseldorf entfernt. Die Ringrockerinnen und Ringrocker zelten in der Regel in der Nähe des Festivalgeländes, das kostet ab 69 Euro aufwärts. Gezahlt wird auf dem Gelände mit einem sogenannten Cashless-System. Dazu werden Armbänder mit Geld aufgeladen. Das ist an mehreren Stellen auf dem Gelände möglich. Parallel zu Rock am Ring findet in Nürnberg das Zwillingsfestival Rock im Park statt. Die Bands spielen auf beiden Festivals. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.rock-am-ring.com.