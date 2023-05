Serie nach Romanvorlage Warum die Amazon-Serie “Der Greif“ eine Fortsetzung braucht

Aber auch ohne die 1990er oder das Buch zu kennen, funktioniert die Serie – ohnehin sind die Anfänge grundverschieden. Los geht es in der Serie im Jahr 1984, als ein Vater mit seinen beiden Söhnen Mark (Jeremias Meyer) und Thomas (Theo Trebs) panisch die Flucht antritt – selbst seine Frau kann ihn nicht aufhalten. Sie hält ihn für verrückt, will die Geschichten rund um den Greifen und schwarzen Turm nicht glauben. Zehn Jahre später: Der mittlerweile 16-jährige Mark gehört in der Schule zu den Außenseitern, regelmäßig besucht er einen Psychologen, der ihm dabei helfen soll, seine Wut in den Griff zu bekommen – und dann ist da plötzlich eine neue Mitschülerin: Schnell ist klar, dass Mark für Becky mehr als nur Freundschaft empfindet. Da ist kein Platz mehr für Geschichten über einen Greif und dessen Schreckensherrschaft in einer Welt, die sich „der schwarze Turm“ nennt. Auch möchte Mark nichts von der Chronik rund um diese Welt hören, die ihm sein Bruder zum Geburtstag schenkt. Doch als er eines Nachts mit ansieht, wie Steinfiguren vor seinen Augen lebendig werden, beginnt er an die alten Familienerzählungen zu glauben. Und als dann auch noch sein Bruder verschwindet, findet Mark sich immer mehr in seiner Rolle als Weltenwanderer ein. Unterstützt wird er von seinen Freunden Becky (Lea Drinda) und Memo (Zoran Pingel).