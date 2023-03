Kinostart am 30. März „Manta“-Film feiert Fortsetzung nach mehr als 30 Jahren

Rapper Eko Fresh erzählte, dass er „einen praktischen Ansatz“ beim Fahren verfolge. „Ich bin eigentlich nicht so der Adrenalin-Junkie. Ich will immer, dass es schön gemütlich ist“, sagte der Musiker. Schauspieler Michael Kessler („Switch“), der in beiden „Manta“-Filmen mitspielt, sagte, dass er zwar Autofahrer sei - aber kein „Autofetischist“. Ein Auto sei für ihn ein Gebrauchsgegenstand. „Und ich fahre mein Leben lang lieber Fahrrad als Auto“, sagte Kessler.