Zehn Jahre „Wakebeach 257“ in Dormagen Runder Geburtstag wird am Freitag mit DJ gefeiert

Neben vielen Brautpaaren waren auch Deutschlands Reggae-Musiker Nummer eins, Gentleman, und Til Schweiger begeistert. Nach Schweigers Ortsbesichtigung war klar, am Strabeger See werden Szenen für „Manta Manta 2“ gedreht. Gentleman war mit seiner Band am Strabi für ein exklusives Konzert mit 100 geladenen Gästen. Auch L’Oreal und Bayer feierten dort ihre Sommerfeste mit bis zu 1500 Gästen. Die traditionelle Netzwerkveranstaltung „Dormagen Inside“ hat inzwischen ihre Location vom Bullenstall in Knechtsteden an den Strabi verlegt und feierte dort in diesem Jahr ihr 20-Jähriges. Es lief nicht immer so gut: Während der Corona-Pandemie „hatten wir das Messer an der Kehle“, formulierte Haarmann salopp. Es folgte ein Umdenken und eine neue Ausrichtung weg vom Saisongeschäft hin zu einem Ganzjahresbetrieb. „Vorher haben wir 90 Prozent unserer Umsätze an Wochenenden gemacht“.