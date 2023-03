Begegnung mit dem Hollywood-Star Lebenshilfe von John Malkovich

Vor Malkovich steht englischer Breakfast Tea in weißem Porzellan. Er rührt ihn allerdings nicht an, er rührt sich überhaupt sehr wenig, er ruht in sich. Seneca sei ein Lebenscoach gewesen, sagt er, und das sei ja gerade heute etwas sehr Aktuelles. Dann hebt er an zu einer Suada gegen die sozialen Netzwerke. Kurzfassung: Malkovich hasst sie, weil die Menschen dort erst sprechen und danach denken würden. Er lebe lieber in der wirklichen Welt.