„Jurassic Park“-Star Schauspieler Sam Neill offenbart Blutkrebs-Diagnose

Der aus dem Kinohit „Jurassic Park“ bekannte neuseeländische Schauspieler Sam Neill hat seine Leukämie-Erkrankung öffentlich gemacht. In seiner kommende Woche erscheinenden Autobiographie „Did I Ever Tell You This“ (Hab ich Dir das je erzählt) schreibt Neill, dass er seit März vergangenen Jahres wegen eines Non-Hodgkin-Lymphoms behandelt und möglicherweise daran sterben werde.