Blockbuster-Film : Fortsetzung von „Dune“ soll 2023 ins Kino kommen

Los Angeles Das neue Wüstenspektakel „Dune“ des Kanadiers Denis Villeneuve wird eine Fortsetzung erhalten. „Wir freuen uns, die Reise fortzusetzen“, teilte das Studio Legendary Entertainment auf Twitter mit.

„Dune: Part 2“ soll im Oktober 2023 in die Kinos kommen. Der erste Teil war vorige Woche in den US-Kinos gestartet und hatte dort am Wochenende auf Anhieb 41 Millionen Dollar eingespielt. Zeitgleich war das Sci-Fi-Spektakel auch beim Streamingdienst HBO Max des Medienkonzerns Warner Media erschienen. In Deutschland war der Film bereits am 16. September gestartet.