Nachfolger von Daniel Craig Vorname stimmt schon mal – wird dieser Briten-Beau neuer 007?

15 Jahre lang war der britische Schauspieler Daniel Craig (55) in der Rolle des Kult-Agenten James Bond zu sehen. Nach „Keine Zeit zum sterben“ hängte er die Waffe an den Nagel und übergab die „Lizenz zum töten“ an seinen Nachfolger. Wer das sein wird, ist bisher jedoch nicht bekannt. Obwohl zahlreiche hochkarätige Kandidaten zur Auswahl stehen, hat 007 noch kein neues Gesicht.