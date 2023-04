James Norton als neuer 007? „Diese Rolle braucht einen richtigen Kerl und keinen BWL-Studenten“

Offensichtlich erscheint Norton vielen Lesern zu jung für die Rolle. Ob er gerade erst die Schule beendet habe, will ein Leser wissen. Und ob der Held dann jetzt James Lauch heißen müsse, will ein Leser wissen. Auch Äußerungen wie Milchbubi, Softeisbieger, Böndchen oder charakterloses Milchgesicht muss sich James Norton gefallen lassen. Aber die Leser kritisieren nicht nur, sondern machen auch Vorschläge für die Rolle: Jason Statham, Gerard Butler, Keanu Reeves, Tom Hardy und Chris Hemsworth stehen in der Community hoch im Kurs. Ein wenig Hoffnung bleibt für die Kritiker noch. Die Rolle ist noch nicht bestätigt.