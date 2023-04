Große Versteigerung von Hollywood-Objekten John Travoltas Anzug aus „Saturday Night Fever“ teuer versteigert

Der weiße Polyesteranzug mit Jacke, Weste und Hose, in dem Travolta zu dem Bee-Gees-Hit „More Than a Woman“ tanzte, kam am Samstag in Beverly Hills für 260 000 Dollar (rund 235 000 Euro) unter den Hammer, wie Julien's Auctions mitteilte. Das Auktionshaus hatte den Wert zuvor auf 100 000 bis 200 000 Dollar geschätzt.