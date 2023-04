Schauspieler Billy Dee Williams War „Star Wars“ für Sie nicht nur Segen, sondern auch Fluch?

Leben und Werk

Leben Als William December Williams Junior wurde Billy Dee Williams am 6. April 1937 in New York City geboren. Sein Vater war Hausmeister und hatte teilweise drei Jobs, um seine Frau, Billys Mutter, bei der Verwirklichung ihres Traums zu unterstützen: Vom Liftgirl in einem Broadway-Theater arbeitete sie sich zur Opernsängerin hoch. Billy Dee Williams wuchs in einer multikulturellen Nachbarschaft in Harlem auf. Seine Kindheit sei „nicht besonders hart“ gewesen, erinnert er sich, seine Eltern hätten viel Wert auf Bildung und Kultur gelegt. Er besuchte die Kunstschule „High School of Music & Art“ und erhielt ein Stipendium als Maler zur „National Academy of Fine Arts and Design“. Das Schulgeld war damit abgedeckt, nicht aber die Kosten für Leinwände, Pinsel und Farben. Deshalb nahm er kleinere Rollen an.

Karriere 1961 war sein Swing-Album „Let’s Misbehave“ ein Erfolg, aber Williams‘ Schauspielkarriere lief nur schleppend an. In den Siebzigerjahren jagte dann ein Erfolg den nächsten: 1971 das preisgekrönte Sport-Drama „Freunde bis in den Tod“, 1972 „Lady sings the Blues“ mit Jazz-Star Diana Ross als Billie Holiday, 1975 das Melodrama „Mahagoni“. 1976 spielte er im Broadway-Theaterstück „I have a Dream“ Martin Luther King. In den Achtzigerjahren wurde er mit dem zweiten und dritten Film der „Star Wars“-Saga weltberühmt. Im neunten Film „Der Aufstieg Skywalkers“ 2019 schlüpfte er erneut in die Rolle des mysteriösen Glücksspielers und Geschäftsmanns Lando Calrissian. Dazwischen spielte er in vielen meist kleineren Rollen und malte etwa 300 Acryl-Bilder.

Auszeichnungen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame (1985), Aufnahme in die Black Filmmaker’s Hall of Fame (1984), vier NAACP Image Awards der schwarzen Bürgerrechtsbewegung National Association for the Advancement of Colored People, unter anderem für sein Lebenswerk

Privates Williams ist seit 1972 in dritter Ehe mit Teruko Nakagami verheiratet, hat drei Kinder und zwei Enkelkinder.