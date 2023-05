Nach den Vorwürfen gegen Til Schweiger Welche Maßnahmen Claudia Roth jetzt in der Kulturbranche fordert

Ataman verwies erneut auf eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). So gelte etwa für freiberuflich Arbeitende das Diskriminierungsverbot im AGG nicht. Dieser rechtsfreie Raum gehöre abgeschafft. Sie forderte Selbstverpflichtungen, die klare, verbindliche Regeln und Sanktionen enthielten. So dürfe kein öffentliches Geld mehr an Personen gehen, die sich nicht an Regeln hielten. Auftraggebende sollten außerdem künftig Antidiskriminierungsklauseln in allen Honorarverträgen verankern.