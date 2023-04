„The Whale“ Die Comeback-Rolle von Brendan Fraser

Fraser, der Ende der 1990er-Jahre in Filmen wie „George, der aus dem Dschungel kam“ (1997) und „Die Mumie“ (1999) als strahlender Abenteurer in Hollywood eine Blockbuster-Karriere begann, verfiel nach brancheninternen Missbrauchserfahrungen und familiären Schwierigkeiten in eine langjährige Depression. In „The Whale“ bekommt er die Chance auf ein Comeback, und mit dem Oscar für Fraser feiert das System Hollywood auch seine Erlösung von eigenen Schuldverstrickungen. Es ist offensichtlich, dass Fraser in dieser extremen Rolle eigene Lebenserfahrungen als Resonanzraum benutzt und der Figur damit die notwendige Tiefe verleiht.