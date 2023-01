„Caveman“ Höhlenmensch in der Klischee-Hölle

Der kleine Unterschied und seine alltäglichen Folgen für die Beziehung zwischen Frauen und Männern ist ein Dauerbrenner, der nicht nur Paartherapeutinnen und Paartherapeuten, sondern auch Heerscharen von Comedians das Einkommen sichert. Unglaubliche 14 Millionen Menschen in 55 Ländern haben Rob Beckers „Caveman“ seit seiner Premiere 1991 gesehen. Am New Yorker Broadway avancierte die Komödie zum am längsten aufgeführten Solo-Stück aller Zeiten. In Deutschland trat „Caveman“ seinen Siegeszug 2000 im Hamburger „Tivoli“ und der Berliner „Kulturarena“ mit dem Schauspieler Kristian Bader an, der das Stück frei ins Deutsche übersetzte und seitdem mehr als 1000 Mal in der Rolle des Höhlenmenschen auf der Bühne stand. Mit komödiantischer Akribie türmt das Stück die Geschlechterklischees aufeinander, um sie mit großem Wiedererkennungswert für das Publikum hemmungslos zu überhöhen.