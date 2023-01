Ballettklassiker, Zeitgenössisches und Experimentelles in NRW Tanz in den Frühling

Marcos Morau gehört zu den momentan angesagten Choreografen. Er verwebt Einflüsse aus Bildender Kunst, Fotografie, Film, Philosophie und Mythologie in seine Werke. Der Spanier wird in dieser Spielzeit noch mit dem Ballett am Rhein arbeiten. Wer ihn und seine Compagnie La Veronal vorher erleben will, hat dazu Gelegenheit. In Köln zeigt Morau „Sonoma“ – eine Wortschöpfung, die sich aus dem griechischen „Soma“ (Körper) und dem lateinischen „Sonum“ (Klang) zusammensetzt. „Sonoma“ fängt den Klang „vorwärts fallender Körper in einer sich rasend entwickelnden Zeit auf“, so die Ankündigung. Morau kreiert mit seinen neun Tänzern einen fantastischen Bilderreigen, angeregt vom Kosmos des surrealistischen Filmemachers Luis Buñuel. Termine: 4. Februar, 19.30 Uhr; 5. Februar, 18 Uhr.